Tenta il furto su un’auto in sosta ad Agnone: arrestato

Ieri pomeriggio, ad Agnone Bagni, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Augusta hanno arrestato un catanese di 46 anni, con precedenti specifici per furto e rapina, per tentato furto su autovettura in sosta. L’uomo è stato notato dai Carabinieri mentre forzava il bagagliaio di una Fiat Panda di proprietà di una società di autonoleggio e in uso a turisti, parcheggiata sul lungomare della frazione di Agnone Bagni.

I Carabinieri erano impegnati in un predisposto servizio preventivo poiché l’uomo, già nei giorni precedenti, era stato notato da alcuni passanti aggirarsi nella zona con fare sospetto tra autovetture dei turisti.

Perquisito, è stato trovato in possesso di un cacciavite modificato e di una chiave inglese utilizzate per l’effrazione. L’arresto è stato convalidato.