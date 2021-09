Tennis, campionati italiani Lions e Leo: primo e secondo posto per Marco Failla di Augusta

Secondo classificato “Singolare maschile under 60” e primo nel “Doppio misto”. Questi i risultati ottenuti dall’augustano Marco Failla alla 17a edizione dei Campionati italiani di tennis Lions e Leo, massima competizione nazionale di tennis riservata ai soci Lions e Leo che si è svolta nei giorni scorsi alla Polisportiva “Consolini” di Costermano sul Garda (Vr).

La competizione è stata organizzata dall’Unione italiana Lions tennisti (Uilt), presieduta da Pierluigi Piccoli, socio del Lions Club Verona Catullo, del Multidistretto 108 Italy.

L’augustano Failla, cresciuto sportivamente nella scuola tennis del Nuovo circolo tennis Augusta diretta dal maestro nazionale Leonardo Panarello ha gareggiato nel “Singolare maschile under 60” e nel “Doppio misto” (in quest’ultima in coppia con Nadia Legnani, tennista di Parabiago, provincia di Milano) arrivando al secondo e primo e posto.