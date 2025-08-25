Telefoni cellulari nella disponibilità di detenuti al carcere di Augusta: la denuncia del sindacato

Il coordinamento nazionale di Polizia Penitenziaria denuncia che, durante un controllo ordinario iniziato la mattina del 23 agosto e protratto fino alle prime ore pomeridiane, mirata, in una sezione detentiva della Casa di Reclusione di Augusta, sono stati rinvenuti 12 telefoni cellulari alla disponibilità impropria ai detenuti, abilmente occultati.

“Considerata la difficoltà nel poterli rinvenire, per l’abile occultamento degli stessi, il ritrovamento è frutto di una incessante, instancabile ed efficace attività di indagine di Polizia giudiziaria dell’irrisorio personale di Polizia Penitenziaria, i quali non è certo la prima volta che danno atto delle proprie capacità investigative – denunciano il segretario provinciale Giuseppe Mandurino, unitamente al vice segretario regionale Giuseppe Zabatino e al dirigente nazionale Massimiliano Di Carlo -. Nelle settimane scorse abbiamo rappresentato agli Uffici Superiori, la carenza di organico di tutti i ruoli presso la Casa Reclusione di Augusta, compresa, la mancanza del Comandante di Reparto di cui al momento sprovvista, (non avendo il perché della motivazione) da oltre cinque mesi cosa che in un istituto di primo livello è veramente inaccettabile. Nelle stesse note abbiamo rappresentato agli uffici di competenza la necessità di un urgente intervento strutturale nel carcere di Augusta. Avendo informato tutti gli organi competenti della situazione in cui versa l’istituto siamo seriamente preoccupati tanto quanto altre realtà della Sicilia, cercando costantemente di informare delle criticità degli istituti, e di dialogare con il Provveditore e con le Direzioni affinché alcune di esse possano essere colmate nell’immediatezza”.

I sindacalisti riferiscono di volersi fare carico di chiedere alla direzione della Casa Reclusione di Augusta una ricompensa per il personale di Polizia Penitenziaria che ha partecipato alla delicata e importante operazione di sabato scorso.

“L’incremento e l’adeguamento dell’organico di Polizia Penitenziaria in funzione al reale fabbisogno degli Istituti Penitenziari insieme alla dotazione alla Polizia Penitenziaria di strumenti utili a prevenire e contrastare l’introduzione di oggetti (come i cellulari) e sostanze stupefacenti all’interno delle carceri è necessario ora come non mai per rendere sicure le carceri – concludono . Non vorremo che come disse nel Gattopardo il Principe di Salina speriamo che tutto cambi affinché non cambi nulla”.