Tavolo tecnico su porto di Augusta e autoporto di Melilli, Di Mare e Carta: “opportuno il coinvolgimento delle amministrazioni locali”

Ben venga l’istituzione di un tavolo tecnico in cui si possano confrontare attori pubblici e privati per rimettere al centro dell’agenda politica il futuro del porto di Augusta e dell’autoporto di Melilli, ma sarebbe opportuno affrontare queste tema anche con le amministrazione comunali. Lo dicono i sindaci di Augusta Giuseppe Di Mare e di Melilli Giuseppe Carta che, entrando nel merito dell’incontro che si è svolto l’altro ieri tra i vertici dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, il vicepresidente della commissione trasporti Paolo Ficara e il presidente di FederTerziario Enzo Rondinella, lanciano una stoccata all’Adsp.

“Porto e autoporto sono due strutture strettamente connesse ed è evidente a tutti che – aggiungono i due- con i giusti investimenti l’autoporto di Melilli potrebbe diventare una infrastruttura strategica essenziale per il rilancio di tutta l’area. Dall’altro lato troviamo sconveniente, oltre che scortese da un punto di vista istituzionale, affrontare queste problematiche senza confrontarsi con le amministrazioni comunali che rappresentiamo i territori. Sarebbe più utile al raggiungimento di un obiettivo comune non escludere i soggetti che maggiormente vivono sulle proprie spalle i disagi di una grande opera con enormi potenzialità non sfruttate”.

Per queste ragioni Carta e Di Mare insieme alla deputazione nazionale e alla Regione, rivendicano la presenza dei Comuni di Melilli e di Augusta ai prossimi tavoli tecnici sull’importante argomento.