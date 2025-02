“Surf per tutti” ad Augusta grazie alla tavola sup donata all’associazione 20 Novembre 1989

Rappresenta un importante passo avanti per il progetto estivo “Surf per tutti” la tavola sup adaptive donata all’associazione 20 novembre 1989 dall’ associazione filantropica “Umberto I” presiedute rispettivamente da Sebastiano Amenta e Mimmo Di Franco. Quest’ultimo, durante la breve cerimonia, che si è svolta ieri nella sede di fronte piazza Duomo, ha espresso gratitudine al direttivo ed ai propri soci che hanno voluto contribuire, con entusiasmo alla realizzazione del progetto che, oltre a superare le barriere terrestri, servirà a superare quelle delle onde per far divertire tutti, senza escludere nessuno.

Amenta si è detto grato al presidente e all’associazione tutta per il loro supporto e la loro visione di un mondo più inclusivo. “Questo progetto, che sarà realizzato dalla nostra associazione nella provincia di Siracusa, è dedicato a bambini e ragazzi con disabilità, offrendo loro l’opportunità di vivere l’esperienza del surf in modo sicuro e adattato alle loro esigenze.- ha detto- La tavola sup adaptive permetterà ai partecipanti di per sperimentare la gioia del surf, promuovendo inclusione, divertimento e nuove competenze”.