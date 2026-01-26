“Sulle tracce della tomba di Minosse”: sabato scorso l’appuntamento di Nuova Acropoli Augusta

Sabato 24 gennaio a Palazzo di città, si è tenuto un interessantissimo incontro culturale dal titolo Sulle tracce della tomba di Minosse a cura di Nuova Acropoli Augusta; un affascinante viaggio che, partendo dal mito dell’eroe Teseo, ha portato il pubblico a vivere il mistero che ancora aleggia sulla ricerca della tomba del saggio Minosse, che pare si trovi proprio nella nostra terra di Sicilia, crocevia di popoli da oltre tremila anni.

“Nuova Acropoli fa della Cultura una delle colonne portanti, assieme alla Filosofia Attiva e al Volontariato, del proprio operato, perché essa rappresenta la nostra eredità, da custodire, promuovere e trasmettere; una Cultura Attiva, capace di ampliare la comprensione della vita e del mondo e di avvicinare le persone, promuovendo rispetto, libertà di pensiero, solidarietà e comprensione l’uno dell’altro”, sottolinea la presidentessa Rosaria Borzì, evidenziando che tante sono le iniziative culturali in programma per il 2026 , come la conferenza dal titolo “IA la coscienza degli uomini e l’intelligenza delle macchine”, che si terrà sabato 21 febbraio alle 18,30 sempre a Palazzo di città.