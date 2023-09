Successo per “Bici sotto le stelle”, pedalata in notturna che ha concluso “Augusta d’estate 23”

Sono stati un centinaio circa gli appassionati delle due ruote che si sono dati appuntamento nei gironi scorsi, in piazza Duomo, per “Bici sotto le stelle”, la ciclo pedalata in notturna organizzata dalla Xifonia bike e patrocinata dal Comune, che ha messo a disposizione le t-shirt ricordo per tutti i partecipanti. Alle 19,30 il taglio del nastro da parte dell’assessore allo Sport Pino Carrabino ha dato il via alla pedalata di 14 km che si è snodata per le vie principali dell’Isola e della Borgata.

Soddisfatto della buona riuscita dell’evento anche per la collaborazione con il comando di Polizia municipale, i volontari della Misericordia Augusta il presidente dell’asd Xifonia bike Seby Piazza. Con la passeggiata in bici si cui si è concluso il programma degli eventi “Augusta d’estate 23” promosso dall’amministrazione.