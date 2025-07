Studentessa di Augusta selezionata a partecipare al Chinese Summer Camp

La studentessa del Liceo “Megara” Carlotta Paratore (5^BL) ha ricevuto nei giorni scorsi, mentre stava affrontando gli Esami di Stato, dall’Istituto Confucio dell’Università “Kore” di Enna una notizia emozionante: è risultata assegnataria di una delle borse di studio messe a disposizione per il Chinese Summer Camp, un viaggio di studio che si svolgerà tra il 26 luglio e l’8 agosto tra Pechino e Dalian.

Conseguita la certificazione di lingua cinese HSK1 presso l’Istituto Confucio, con il quale il Liceo “Megara” ha stipulato nell’anno scolastico 2021/2022 un accordo di rete, Carlotta sarà la prima studentessa del Liceo Linguistico ad aver realizzato tutti gli obiettivi del progetto di lingua cinese, progetto formativo di eccellenza fiore all’occhiello del piano di internalizzazione della scuola portato avanti in questi anni dalla docente referente Emanuela Russo, colei che ha organizzato i corsi per la suddetta certificazione e, lo scorso 10 febbraio, l’incontro presso l’Università Kore di Enna con la comunità cinese per la celebrazione del Capodanno cinese.

Questa esperienza unica (e indimenticabile), che vedrà l’alunna vivere 15 giorni in Cina tra corsi di lingua, visite guidate, riti e tradizioni locali, rappresenterà la degna chiusura di un percorso scolastico quinquennale in cui Carlotta ha usufruito delle molte opportunità formative offerte dal Liceo Linguistico, fra cui svettano il viaggio a New York dal 12 al 21 marzo 2023 per il progetto di WSC Italia “New York Young – L’ambasciatore del Futuro” e lo stage in lingua spagnola a Salamanca dal 10 al 17 febbraio 2024.

Il Dirigente Scolastico prof. Gianluca Rapisarda, insieme con il Consiglio di Classe coordinato dalla docente Floriana Fazzino e tutta la comunità scolastica, è lieto di complimentarsi con Carlotta per lo straordinario obiettivo raggiunto.