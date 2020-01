StraRagusa 2020, buon esordio stagionale per l’Atletica Augusta

L’Atletica Augusta, domenica scorsa, ha gareggiato con 7 atleti megaresi e con il suo vicepresidente – e fino all’anno scorso runner di punta- Antonino Liuzzo alla StraRagusa 2020, inserita nell’ambito della Maratona di Ragusa, organizzata dalla asd No al doping Ragusa. A vincere la diciassettesima edizione, che ha visto partecipare oltre 1000 sportivi tra maratona e mezza maratona, è stato Liuzzo che da quest’anno veste i colori della Running Emotion Pozzallo, ma è rimasto legato alla società neroverde – con cui ha gareggiato fino all’anno scorso-mantenendo il suo ruolo di vicepresidente e che ha tagliato il traguardo in 1:10:52.

Buone anche le prove dei 7 atleti augustani che hanno gareggiato sulla distanza di 21,197 km e che hanno siglato degli ottimi tempi. Il primo della spedizione megarese è stato Sebastiano Alicata, con il tempo di 1:24:13, che si è piazzato al 31esimo posto assoluto e ottavo per la categoria SM45, è arrivato dietro di lui dopo 20” Pasquale Traina, con il tempo di 1:24:37, 37esimo assoluto e primo per la categoria SM55, seguono Mario Vadalà con il tempo di 1:32:56, 151esimo assoluto e 20esimo per la categoria SM50, Roberto Greco, (174), Paquale Accettullo, (175) e Domenico Ballotta (176) tutti e tre per la categoria SM45 hanno tagliato insieme il traguardo con il tempo di 1:34:41, infine Francesco Virlinzi, con il tempo di 1:35:44, so i classificato 196esimo assoluto e 60esimo per la categoria SM45.

Soddisfatti i dirigenti augustani per questo weekend di gare, che ha visto protagonisti, sabato, anche i piccoli della scuola di atletica leggera che, al campo “Pippo Di Natale”, hanno corso alla manifestazione su pista organizzata dalla Milone Siracusa. Sulla distanza di 60 mt nella categoria ragazzi Lorenzo Di Giovanni e MariaViola Puleo si sono piazzano al quinto e sesto posto. Il prossimo appuntamento è al Cross -Città di Avola prima prova del Grandprix provinciale in programma domenica 9 febbraio.