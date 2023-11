Strade provinciali, ok al rifacimento della Augusta-Villasmundo e della Augusta-Brucoli

Bene il rifacimento stradale della Villasmundo-Augusta e Brucoli-Augusta, ora attenzione per la riapertura della SP32 Pedagaggi-Carlentini e della Sortino-Solarino. A dirlo è il parlamentare regionale Giuseppe Carta che in una nota, annuncia che dopo i lavori di rifacimento del tratto stradale che collega il parco commerciale Belvedere di Città Giardino, in territorio di Melilli, con l’autostrada E45, partiranno gli interventi per altri due tratti stradali: prima parte della Melilli-Sortino e la Sp114 Siracusa Nord (Targia)/Priolo.

“Tutti gli assetti stradali interessati da questi lavori sono limitrofi alla zona industriale e appartengono alla viabilità della zona centro nord della provincia di Siracusa. Queste arterie, per la loro posizione strategica, meritano la massima attenzione sia in termini di sicurezza che di decoro urbano”– dichiara il presidente della IV Commissione territorio, ambiente e mobilità Giuseppe Carta che sottolinea la “fattività e lo spirito altamente collaborativo” del commissario straordinario del Libero consorzio di Siracusa Mario La Rocca e a Giovanni Grimaldi, dirigente dell’ufficio viabilità e lavori pubblici.

“Questi lavori – aggiunge- si inseriscono in un ampio programma di riqualificazione stradale che ha già coinvolto la Sp3 Villasmundo-Augusta e la Sp1 Brucoli-Augusta, in fase di consegna. Per troppo tempo l’incuria ha fatto da padrona, la soddisfazione di oggi non ci fa dimenticare altre urgenze in provincia di Siracusa come il completamento della fase amministrativa per la Sp32 Pedagaggi-Carlentini, a cui deve essere restituita la dignità di strada e il rifacimento di alcuni tratti della Solarino-Sortino, con annesso completamento della segnaletica stradale. Spero che l’assessorato regionale, come richiesto dal sottoscritto, – conclude- completi l’attività d’indagine nelle zone limitrofe ai ponti per verificare i danni causati dal dissesto idrogeologico nella ex ss114 tratto Augusta/Priolo (ex Asi), oggi importante bretella che collega la zona industriale alle strade di ingresso di Augusta e Melilli.”