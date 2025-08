Stoccaggio rifiuti pericolosi ad Augusta, Sinistra Italiana si unisce al “no”

La federazione provinciale e il coordinamento di Augusta di Sinistra Italiana – AVS si uniscono alla richiesta collettiva, partita dal coordinamento di associazioni ambientaliste “Salvare Augusta” e diretta all’assessorato regionale Acqua e Rifiuti, di revocare in autotutela il decreto con il quale si autorizza la ditta Hub Cem Augusta a realizzare nel porto commerciale uno stoccaggio di rifiuti speciali e pericolosi.

“Si concorda sulla inopportunità e sul rischio che comporterebbe la collocazione di tale impianto per la insufficiente distanza dal centro abitato, dal perimetro della ZSC – ZPS delle saline di Augusta ma anche dalle altre merci movimentate in banchina. – si legge in una nota di Sinistra italiana – Si esprime inoltre preoccupazione e si chiede che vengano chiarite le presunte irregolarità nell’iter autorizzativo (mancanza delle procedure di valutazione d’incidenza e verifica di assoggetabilità o di valutazione d’impatto ambientale, assenza dei pareri di Soprintendenza, ASP, ARPA e Comune di Augusta). Per tali motivazioni e per le generali criticità già presenti nel territorio (vedasi anche il recente caso Ecomac) si ritiene insostenibile la realizzazione di un tale impianto se si vuole veramente tutelare la salute dei cittadini e salvaguardare il nostro ambiente già fortemente compromesso che necessita invece di avviarsi ad una reale e non contraddittoria conversione ecologica”.

Sulla vicenda, infine, è stato ritenuto opportuno e doveroso chiedere un pronunciamento formale chiaro e netto al Consiglio Comunale di Augusta.

“È finito il tempo delle dichiarazioni ad effetto, i cittadini di Augusta chiedono fatti e atti amministrativi concreti. – conclude la nota – Si invita il Consiglio Comunale a impegnare l’Amministrazione Comunale, con l’adozione di un atto di indirizzo o di una delibera, ad assumere ogni iniziativa possibile, contingente e urgente per impedire la realizzazione di un’area di stoccaggio di rifiuti speciali e pericolosi nel porto commerciale di Augusta.”