“Stati generali del Mediterraneo”, l’assessore Patania: “Augusta pronta ad accogliere la sfida delle Zes”

Un’ occasione di confronto costruttivo con le altre realtà territoriali su quanto fatto e quanto c’è da fare. Sono stati questo gli “Stati generali del Mediterraneo” che si sono svolti dal 4 al 6 marzo al palazzo reale di Napoli, promossi da Cise, la confederazione italiana sviluppo economico, Agenzia per la Coesione territoriale e dal commissariato straordinario del governo della Zes Campania e a cui ha preso parte l’assessore alle Politiche portuali e alle Zone economiche Speciali Tania Patania.

Tre giorni di convegni, tavole rotonde ed incontri con i rappresentanti dei principali paesi che affacciano sul Mare Nostrum come Italia, Malta, Tunisia, Egitto, Libia e Marocco alla presenza anche del ministro del Sud e della coesione territoriale Mara Carfagna che ha sottolineato come il governo abbia scommesso molto sulle Zes per le quali sono previsti investimenti per 630 milioni di euro e come queste devono rivestire un ruolo di attrazione degli investimenti nazionali ed internazionali restituendo al Mezzogiorno il suo ruolo di piattaforma logistica.

“Sulla Zes bisogna collaborare e cooperare, dare fiducia a chi vuole investire nel nostro territorio attraverso una interlocuzione certa e chiara soprattutto quando si parla con grandi gruppi e fondi di investimento” – ha detto l’assessore Patania, e questo è stato anche condiviso con il commissario Zes della Sicilia orientale Alessandro di Graziano, anche egli presente all’evento.

L’obiettivo è lavorare per dare una visione chiara agli investitori e far diventare il territorio megarese luogo di attrazione di investimenti di grandi gruppi internazionali sfruttando al massimo le grandi potenzialità che può offrire. “Lo sviluppo economico del nostro territorio, del porto e della città di Augusta ha davanti più che una sfida una vera e propria necessità esistenziale, dobbiamo programmare ora e costruire ora un territorio che possa sempre di più diventare riferimento logistico ed energetico – ha aggiunto- La realizzazione degli obiettivi fissati nella legge istitutiva delle Zes richiama l’attenzione sulla necessaria e opportuna fiducia e leale collaborazione tra gli enti pubblici e gli operatori privati al fine di creare il giusto ambiente per l’attrazione degli investimenti e la nascita di un processo virtuoso di sviluppo sostenibile. Dobbiamo essere al passo con il contesto globale ed essere sostenitori ed attuatori “insieme” di una nuova stagione di industrializzazione all’insegna della transizione ecologica e digitale promossa dal piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Per l’assessore Patania Augusta è pronta a raccogliere la sfida e contribuire a disegnare un nuovo modello di sviluppo che prenda in considerazione anche gli avvenimenti attuali: “Le opportunità offerte dagli spazi ricadenti nella Zes, il collegamento stretto con l’ambito portuale, nonché la significativa disponibilità di operatori altamente qualificati e un tessuto imprenditoriale avvezzo al progresso e agli investimenti, rappresentano il contesto ideale per l’insediamento produttivo e il miglioramento delle condizioni socio-economiche.” – ha concluso.