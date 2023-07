Stagione balneare ad Augusta: costa sempre off limits, inaccessibile lo “Sbarcatore” per un muro di protezione

È iniziata ufficialmente a maggio la stagione balneare che, anche quest’anno, si conclude il 31 ottobre così come prevede l’ ordinanza sindacale emanata nei giorni scorsi, che impone il divieto di balneazione nei tratti interdetti, inalterati rispetto all’anno scorso per circa 30 chilometri di costa che rimane off limits ai bagnanti per vari motivi. Dalla presenza cioè di scarichi fognari dei reflui urbani, che ancora oggi si sversano in mare perché non esiste il depuratore creando, quindi, inquinamento, come dal lato est del canale di Brucoli a 200 metri a sud e anche fino a Punta Tonnara, alle aree pericolose perché a rischio frana come lo “Sbarcatore dei turchi”, vicino Villa marina, vietato fino a 200 metri a sud. Da qualche mese in questo tratto, considerato uno dei più belli della costa, è comparsa una recinzione con blocchi di cemento e una parte di rete sovrastante, sottoposta a video sorveglianza, in quanto l’area interdetta è pericolosa per l’incolumità pubblica per la sempre maggiore fragilità del costone roccioso, che rischia di crollare. A realizzarla è stata la Marina militare perchè il tratto è demanio militare in quanto, come riferisce la Capitaneria di porto, in tempo c’era una vecchia batteria costiera d’artiglieria.

Il muro, che appare oggi è successivo alla recinzione di protezione con sola rete, installata già nell’estate del 2019 all’estremità della scogliera per inibire l’accesso ai bagnanti, imposto da un ‘ordinanza della Capitaneria di porto ma che fu divelta più volte da coloro che, non rispettando il divieto di accesso, in passato sono riusciti lo stesso a scendere fin giù alla scogliera sottostante per fare il bagno.

Altri tratti di mare che ricadono in area militare o portuale e per questo sono inibiti alla balneazione sono quelli che vanno da cala “Spezzantennola” fino al “Granatello” e da qui fino alla foce del fiume Marcellino dove ci sono anche scarichi fognari, dalla stazione Marcellino a km 1 sud- Stazione Megara Giannalena.

Altri tratti non adibiti alla balneazione per altri motivi non specificati sono dal lato nord a est del Porto canale di Brucoli, da Agnone-Bagni –Baia Conchiglie -km 0,5 sul fiume Leonardo a 950 metri a nord (Lido Murganzio) e da qui fino a 200 metri a nord al foce del fiume San Calogero, dal punto di balneazione 1014 Castelluccio-Zona prospiciente Stazione a 800 metri a nord (Baia dei Turchi). Altri due tratti di costa non balneabili in quanto interessati da immissioni sono le foci del fiume San Leonardo e San Calogero.