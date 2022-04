Sport e salute: primo trofeo “Corri Augusta” e “Lions day” oggi in piazza Unità d’Italia

L’asd Megara running e Lions club Augusta host insieme oggi per una mattinata di sport e salute in piazza Unità d’Italia, alla Borgata. Attorno alla piazza, nelle vicine vie Bruno Buozzi e Giuseppe Di Vittorio si snoderà dopo le 8, 30 il percorso del “1° trofeo Corri Augusta”, prima prova del Gran prix provinciale, promosso dalla società sportiva di atletica presieduta da Carmelo Casalaina.

Parteciperanno circa 300 atleti, di cui 220 adulti tra gli Amatori e i restanti bambini dai 5 ai 14 anni suddivisi in Esordienti, Ragazzi e Cadetti , provenienti da tutta la Sicilia. Il circuito sarà di 2 chilometri da ripetere 4 volte per gli amatori, di 200, 400, 500 e 1000 metri per i più piccoli.

Contestualmente oggi si svolgerà il “Lions day” promosso dal club service guidato da Giovanni Garofalo. Dalle 9,30 alle 10,30 ci sarà la “Cura delle aiuole” adottate dai soci, seguirà dalle 9, 30 alle 12,30 lo screening gratuito per la prevenzione del diabete e per la prevenzione oncologica in piazza Unità d’Italia realizzato nell’ambito del protocollo d’intesa tra assessorato regionale alla Salute e Distretto 108 YB – Sicilia.

Nella piazza della Borgata saranno presenti, inoltre, con i propri stands anche la “Fratres Augusta” e l’associazione “Il filo della vita”.