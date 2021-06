Spopola il social trading, addio commissioni di scambio

Sono lontani gli anni in cui bisognava necessariamente affidarsi a una banca per investire, senza sapere esattamente dove fossero i propri soldi e con una percentuale di guadagno minima. L’alternativa non è studiare per anni e diventare un broker professionista: oggi gli investimenti sono alla portata di tutti, senza l’obbligo di essere già esperti e soprattutto con tanti vantaggi. Tant’è che migliaia di italiani nell’ultimo anno si sono iscritti a piattaforme di social trading che permettono di aprire e chiudere posizioni senza pagare commissioni. A inaugurare questo sistema è stata la popolare applicazione eToro, ma anche tanti altri intermediari offrono servizi simili. Un altro esempio è Revolut, che però offre quasi esclusivamente criptovalute.

Perché le commissioni sono diminuite?

Da sempre gli investitori sono ossessionati dai costi di trading, e per un buon motivo. Scegliere un broker con commissioni basse significa risparmiare migliaia di euro nel lungo periodo. Per fortuna, un insieme di fattori come l’avanzamento tecnologico e la competizione tra banche e broker ha portato a una drastica riduzione dei costi. Basti pensare che negli anni Novanta una transazione in borsa costava 700.000 lire, mentre oggi un ordine su un qualsiasi conto online richiede dai 5 ai 20 euro.

Ma questo è solo l’inizio: la guerra tra broker si gioca al ribasso e questo ha spinto diverse aziende a eliminare completamente le commissioni sulle proprie piattaforme di trading. Questa è un’ottima notizia per gli investitori, che possono approfittare del trading senza commissioni e ottenere un migliore rendimento in borsa.

Come fa a esistere un broker “gratuito”?

Non avere costi di commissione non significa non avere costi in assoluto. Dopotutto, ogni broker deve guadagnare in un modo o nell’altro. Solitamente, questi sono gli stratagemmi adottati per mantenere il servizio più economico possibile:

– offerta di un’esperienza più semplice, magari senza un programma per PC ma solo un’applicazione per smartphone;

– servizio clienti basato su call center generici;

– mancanza di materiali didattici;

– applicazione di costi per altre operazioni, come i prelievi o le conversioni di valute.

Naturalmente, se l’utente ha necessità di ricevere maggiore supporto dovrà affidarsi a un intermediario più costoso. Tuttavia, nella maggior parte dei casi i compromessi per avere commissioni basse o nulle sono più che sopportabili: i materiali di formazione sono facilmente reperibili online, le operazioni a pagamento sono solitamente quelle meno utilizzate, il servizio clienti spesso non è necessario, e così via.

A cosa fare attenzione quando non ci sono costi

È bene comunque che l’utente faccia molta attenzione a non essere “accecato” dalle promesse dei broker e a valutare attentamente ogni servizio in base a diversi parametri. Solo così potrà essere sicuro di mettere i propri risparmi nelle mani giuste. In primis, la piattaforma dovrebbe offrire diverse tipologie di investimento, come le azioni, il forex, gli ETF, le materie prime e le criptovalute, nonché il social trading. Per gli investitori alle prime armi è infatti fondamentale poter copiare le posizioni dei broker più esperti. Un’altra caratteristica importante è la varietà di metodi di pagamento. Ormai anche le piattaforme più semplici, oltre alle carte di debito/credito e ai bonifici, accettano PayPal, Skrill, Neteller, WebMoney, UnionPay e molti altri “eWallet”.

Conclusioni sul social trading senza commissioni

Il social trading senza commissioni unisce il meglio di due mondi: la possibilità di copiare gli esperti e il vantaggio di avere i costi ridotti al minimo. La funzione di copy trading ha infatti rivoluzionato il settore, dando la possibilità a tutti di avvicinarsi al mestiere del “broker” senza passare innumerevoli ore a studiare prima di passare alla pratica. In realtà, sono proprio i trader già navigati a insegnare passivamente alle nuove leve, mostrando il proprio portafoglio di asset, le proprie posizioni, operazioni e percentuali di guadagno. Il social trading si è così affermato come uno strumento valido per dare un nuovo valore ai propri risparmi anche in tempo di crisi, non a caso i mesi di pandemia hanno segnato un enorme incremento del numero di italiani interessati agli investimenti.