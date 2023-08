Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Augusta hanno denunciato un uomo di 35 anni per il reato di evasione.

Lo stesso è stato sorpreso dai poliziotti in giro per le vie della città, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari e, considerato che non era in possesso di alcuna autorizzazione e/o permesso, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di evasione.