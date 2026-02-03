Sopralluoghi del presidente del Libero Consorzio negli istituti superiori di Augusta

Prosegue il ciclo di incontri e sopralluoghi negli istituti scolastici superiori della provincia, promosso dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa per monitorare lo stato degli edifici e programmare ulteriori interventi di miglioramento.

Nella mattinata di ieri, il Presidente del Libero Consorzio Michelangelo Giansiracusa, accompagnato dal Consigliere del Libero Consorzio Marco Niciforo, ha svolto una serie di incontri nella città di Augusta, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare e del vicesindaco Biagio Tribulato.

Sono stati effettuati due distinti incontri con il Dirigente scolastico del Secondo Istituto di Istruzione Superiore “Arangio Ruiz” e con il Dirigente scolastico del Liceo Classico “Megara”, alla presenza dei rispettivi staff e dei rappresentanti degli studenti.

Per quanto riguarda l’Istituto Ruiz, l’incontro è stato l’occasione per fare il punto sull’avanzamento dei lavori in corso finanziati con fondi PNRR, nonché per avviare una valutazione su ulteriori interventi di manutenzione straordinaria da programmare in un’altra area dell’edificio, al fine di migliorare complessivamente le condizioni di sicurezza e funzionalità del plesso.

Relativamente al Liceo Megara, è stata condivisa l’assunzione dell’impegno da parte del Libero Consorzio a promuovere un’attività di manutenzione straordinaria a valere su fondi regionali, in attesa del completamento degli iter tecnici necessari al finanziamento dell’intervento.

Gli incontri si sono svolti in un clima di massima cordialità e collaborazione istituzionale, con l’impegno a proseguire attraverso ulteriori approfondimenti tecnici, finalizzati ad entrare nel dettaglio sia dell’avanzamento dei lavori in essere per l’Istituto Ruiz, sia delle modalità e dei contenuti dell’azione di manutenzione straordinaria prevista per l’Istituto Megara.

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa conferma così l’attenzione costante sul tema dell’edilizia scolastica, ritenuto strategico per la qualità dell’offerta educativa e per il benessere delle comunità scolastiche.