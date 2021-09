Solidarietà per i profughi afgani: il Lions club Augusta host raccoglie indumenti, giocattoli e generi di prima necessità

Significative quantità di biancheria, coperte, vestiario, indumenti per bambini, giocattoli e generi di prima necessità sono state raccolte da Lions Club Augusta host per i profughi afgani che stanno soffrendo il dramma della guerra dopo l’attacco dei telebani. Aderendo alle indicazioni del distretto 108YB Sicilia che aveva allertato i club della Sicilia orientale il club service megarese, guidato dal presidente Giovanni Galofaro, ha raccolto in meno di 48 ore tutto il materiale poi consegnato venerdì scorso, con l’ausilio di un furgone, al comandante della base dell’Aeronautica militare di Sigonella , individuata dalle autorità militari internazionali prima destinazione del ponte aereo con l’aeroporto di Kabul, per il trasporto dei profughi afgani in Europa e negli Stati Uniti.

Il Lions club Augusta host, promotore di lionismo attivo e propositivo ringrazia la comunità augustana tutta, da sempre sensibile alle iniziative umanitarie, per quanto generosamente donato, raccolto direttamente in abitazioni di privati cittadini, attività commerciali e punti di raccolta ad hoc.