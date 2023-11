Slalom-Trofeo di Bronte: primo posto di classe e nono assoluto per un pilota di Augusta

Un primo posto di classe (categoria) e un nono assoluto. Buon risultato per Domenico Giangrande, pilota augustano che domenica scorsa ha gareggiato al primo “Slalom-Trofeo del pistacchio top di Bronte”, gara automobilistica che si è snodata lungo la provinciale montana 94 Saragoddio Bronte, organizzata dall’ asd Scuderia Giarre Corse, sotto la bandiera Aci sport, con il patrocinio del Comune di Bronte. Tornata dopo alcuni anni di stop ha fato registrare 66 iscritti alla partenza tra cui il cinquantunenne augustano, meccanico di professione con la passione per l’automobilismo, che da dodici anni partecipa a competizioni regionali e anche nazionali e che ha corso, domenica, con la sport prototipo “Elia” da 180 cavalli e con motore motociclistico.

Lo sla­lom è stato sud­di­vi­so in una man­che di ri­co­gni­zio­ne e tre di velocità cro­no­me­tra­te. “Ho portato a casa un primo posto di classe e un nono assoluto, anche se per colpa di un birillo che mi ha penalizzato togliendomi dieci secondi dal miglior tempo ottenuto ho sfiorato il podio e perso la quarta posizione. Alla terza manche, inoltre, sono stato costretto a fermarmi, a un chilometro dalla partenza, per problemi di trasmissione”– ha commentato Giangrande, che si è detto soddisfatto per il risultato e grato alla sua famiglia, al suo amico Paolo Damiano Miano e alla scuderia Catania Corse. Appuntamento al prossimo anno.