Sit-in contro aumento Tari, “Tutti per Augusta” contro il sindaco: “lei si sta demolendo da solo”

“Finalmente una piazza fatta di cittadini, tutti uniti per esprimere con compostezza il forte dissenso nei confronti degli aumenti abnormi delle tariffe Tari, Imu e del servizio idrico. Un moto di protesta simbolico attraverso cui, per la prima volta a distanza di tre anni dalle elezioni amministrative, si è manifestata una reazione nei confronti dell’attuale compagine amministrativa”. Cosi inizia il comunicato del neonato comitato “Tutti per Augusta” all’indomani della manifestazione che ha portato lunedì pomeriggio in piazza circa 250 persone e che punta il dito contro l’amministrazione Di Mare e soprattutto contro il sindaco per la sua assenza alla manifestazione, dove non c’erano neanche gli assessori e i componenti della maggioranza consiliare, mentre in piazza erano presenti al completo i consiglieri di opposizione.

“Evidentemente, dalla parte di chi ci amministra, non si avverte la ben che minima necessità di partecipare alla sempre più crescente protesta che, -prosegue la nota- di giorno in giorno, matura all’interno del tessuto sociale locale. Il portone principale di palazzo di città è rimasto chiuso, così come la balconata; nessuno si è presentato, nessuno ha avvertito il dovere civico di ascoltare e proteggere i più deboli. Probabilmente, il sindaco in carica è impegnato a fare continua campagna elettorale ed è talmente assorto da aver dimenticato di avere degli impegni precisi”.

Il comitato attacca il primo cittadino accusato di fare “di promozione di sé”, invitandolo ad aspettare i tempi a ridosso delle elezioni, ma anche “di aver creato un’Augusta chiusa, arroccata, di aver alimentato paure e timori nel tentativo di reprimere il libero pensiero, andando contro il futuro della nostra città. Dalla parte del comitato puntiamo su una città aperta, coesa e coraggiosa, che metta al centro valori come opportunità, futuro e tutela dei più deboli.- si legge ancora nella nota- Caro sindaco non si tratta così la gente che ha qualcosa da dire. Il fatto di non essere sceso in piazza ieri sera, a differenza del suo predecessore, che con tutti i suoi difetti si è sempre

confrontato, è stato irrispettoso sotto tutti i punti di vista. Lei si sta demolendo da solo!”