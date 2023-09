Sit-in contro aumento Tari, Comitato commercianti Augusta: “nessuna pressione per non partecipare, avviato tavolo tecnico per la categoria”

“Nessuna strumentalizzazione o pressione per non partecipare alla manifestazione contro gli aumenti della Tari. Ognuno era libero di prendervi parte senza problemi, non ci troviamo in un regime dittatoriale, il nostro modus operandi è contribuire a trovare soluzioni ai problemi”. Il Comitato dei commercianti di Augusta non ci sta e chiarisce così la sua posizione anche in risposta alle accuse arrivategli, soprattutto via social o anche personalmente da chi ha appoggiato la protesta di lunedì scorso in piazza Duomo, promossa dal comitato “Tutti per Augusta”.

“Da subito abbiamo veicolato la locandina della manifestazione all’interno della nostra chat di iscritti e abbiamo lasciato libero chiunque di partecipare, anche perché nel comitato ci sono liberi cittadini, in primis, e poi commercianti. E comunque non si partecipava come sigla – dicono Elena Cimino presidente, Mariolina Interlandi vice, i componenti del direttivo Maria Luisa Di Gaetano, Micaela Panzanaro, Alice Sciolto, Lorenzo Carriglio e Marina Cannata -. Abbiamo aspettato nonostante gli attacchi, arrivati per lo più via social come se fossimo stati plagiati, addirittura manovrati per non partecipare e avessimo ricevuto pressioni. Assolutamente nulla di tutto questo, quello che non si sa è che della Tari abbiamo parlato prima che si organizzasse la manifestazione, ci siamo mossi prima, checché se ne dica. Anche perché il nostro modus operandi è quello di interfacciarsi, confrontarsi e trovare la giusta soluzione con le parti interessate. Questo non significa che siamo contro la manifestazione, manifestare è un diritto di chiunque e chi si sentiva era libero di farlo”.

Ai primi di agosto è stato richiesto un incontro, che si è svolto giovedì scorso con il sindaco Giuseppe Di Mare, alcuni assessori e una delegazione del comitato che non ci sta a passare per disinteressato, ma rivendica un diverso modo di approcciarsi alle problematiche piuttosto che andare dritto allo scontro: “non è che non ci lamentiamo dell’aumento della Tari, anche se non tutti hanno avuto questo aumento esponenziale, ma abbiamo chiesto spiegazioni che ci sono state fornite e hanno sciolto dei dubbi.– aggiungono- Soprattutto abbiamo puntato ad avere una collaborazione per ottenere delle risposte per rilanciare il commercio del centro storico, suggerendo delle migliorie da apportare”.

L’argomento in discussione non era solo la Tari e i suggerimenti sulle modifiche da apportare al bando in via di redazione del servizio di Igiene urbana e raccolta della differenziata, ma anche altri problemi che riguardano più da vicino la categoria, quali soluzioni per i parcheggi e più in generale il decoro urbano del centro storico: “abbiamo chiesto, ad esempio, di dare un minimo di decoro alle vetrine, magari a quelle abbandonate. Grazie all’apertura dell’amministrazione –proseguono- siamo riusciti ad ottenere un tavolo tecnico quasi mensile sulle nostre problematiche e ci riteniamo soddisfatti di questo, perché significa avere un dialogo continuativo che non si ferma alla richiesta e basta. Vogliamo essere partecipi nelle decisioni e collaborare perchè chi meglio di noi può dare un suggerimento per migliorare il servizio, che sia il porta a porta o il parcheggio. Abbiamo abbozzato delle idee quali ad esempio un’ ipotetica area mercatale da spostare in maniera più agevole anche per ripopolare di mattina il centro. Sono tante le problematiche, è inutile dire che non ci sono ma noi vogliamo contribuire a risolverle, nell’interesse della categoria”.

Anche perché l’obiettivo principale del comitato, composto da un settantina di attività commerciali dell’Isola, è da sempre, da quando è nato in pieno dissesto finanziario del Comune organizzando a proprie spese tanti eventi di successo, ripopolare il centro storico che è spento, tranne quando c’è un evento che richiama tanta gente, ma solo per l’occasione.

“Ormai li eventi li organizza l’amministrazione- concludono presidente e direttivo– adesso dobbiamo crescere, vogliamo andare alle radici dei problemi che penalizzano il settore e dare un supporto per risolverli dialogando con l’amministrazione di turno, come anche è stato in passato con l’amministrazione 5 stelle. E soprattutto non vogliamo fare politica, non ne abbiamo bisogno”.