Siracusa, questi sono i cinque luoghi più strani da scoprire

Tutti coloro che amano viaggiare e scoprire luoghi nuovi hanno, in quest’epoca, un vantaggio di non poco conto, ovvero possono sfruttare la tecnologia a proprio modo e piacimento. Ci sono tantissimi portali, infatti, che permettono di andare alla scoperta di ogni tipo di informazione utile per l’organizzazione del viaggio.

Ormai è sufficiente un semplice tap con lo smartphone per poter conoscere di tutto e di più circa la destinazione prescelta per il proprio viaggio.

Una delle mete più belle della Sicilia corrisponde a Siracusa: si tratta di una meta che rappresenta un’ottima soluzione sia per chi ha intenzione di fare un semplice weekend che una vacanza molto più lunga. Proviamo a scoprire, però, quali sono quei luoghi un po’ meno usuali e vicini al turismo di massa, in maniera tale da conoscere una Siracusa leggermente differente rispetto a quella a cui siamo abituati.

L’isola di Ortigia, la zona più antica della città

Avete presente il centro storico di Siracusa? Ebbene, quello che in pochi conoscono è che si tratta di una vera e propria isola. Avete capito alla perfezione, dal momento che Ortigia è un’isola che è collegata alla terra tramite la presenza di due ponti e, ovvero quello denominato Santa Lucia e quello chiamato Umbertino.

Sull’isola di Ortigia c’è la possibilità di ammirare tanti musei, monumenti, ma anche dedicarsi alla parte di vacanza un po’ più sociale, con la presenza di svariati locali e ristoranti dove passare una bella serata.

Alla scoperta dell’Orecchio più famoso al mondo

Un altro luogo tutto da scoprire corrisponde senz’altro alle Latomie del Paradiso e all’Orecchio di Dionisio. Stiamo facendo riferimento a un meraviglioso sito archeologico che si caratterizza per essere formato da una cava di proporzioni impressionanti, creata nella pietra sottoterra e che risale addirittura a ben prima della nascita di Gesù.

Ebbene, per chi non lo sapesse, erano semplicemente delle cave di pietra che venivano impiegate, nel mondo antico, con una funzione simile alle prigioni. Nell’intera Siracusa ci sono diverse di queste cave, ma quella di cui si sente più parlare è senz’altro quella denominata Latomia del Paradiso.

All’interno di questa particolare cava, infatti, si trova il ben noto Orecchio di Dionisio, collocato esattamente al di sotto rispetto al Teatro Greco. C’è una leggenda che descrive alla perfezione questo luogo. Infatti, secondo i racconti che si sono tramandati fino al giorno d’oggi, pare che quella cava venne scavata da parte di Dionisio di Siracusa. La grotta, per mezzo di una forma del tutto particolare, veniva sfruttata dal tiranno Dionisio con l’intento di origliare di nascosto tutte le chiacchierate dei suoi nemici che si trovavano prigionieri all’interno della stessa cava. Merito, a quanto sembra, di un’acustica decisamente pazzesca, che è in grado di creare un effetto amplificante sui suoni, fino addirittura a 16 volte.

Una Riserva unica

Stiamo facendo riferimento alla meravigliosa Riserva Naturale Orientata Cavagrande del Cassibile. Si tratta a tutti gli effetti di un canyon, che il fiume Cassibile ha provveduto a scavare e a modellare con il passare dei secoli. Quest’ultimo termina la sua corsa in mare, a circa 40 chilometri lontano da Siracusa. Una località che fa della natura selvaggia il suo principale punto di forza, in cui anche le rocce hanno delle forme del tutto particolari, dove si può trovare rifugio e riposo nei spettacolari laghetti naturali del Cassibile.