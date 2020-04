Sindaci e commissari dei Comuni della provincia: “No alle contrapposizioni. È il momento della coesione”

“No alle contrapposizioni. È il momento della coesione“. Lo dichiarano, in una nota congiunta, i sindaci ed i Commissari dei Comuni della provincia con una nota congiunta. Una richiesta da parte dei primi cittadini di tutti i comuni siracusani e dei commissari che vuole essere un richiamo formale all’unità di intenti per proseguire in maniera più efficace la battaglia contro il contagio da Covid- 19.

“In un momento così delicato per la storia del nostro Paese – proseguono -, la Comunità dei Sindaci della provincia di Siracusa, che ha sempre dimostrato grande senso di responsabilità e di attaccamento ai valori fondanti la nostra Carta costituzionale, esprime piena solidarietà nei confronti di tutte le Istituzioni che stanno affrontando l’emergenza legata al diffondersi del coronavirus.”

La Comunità dei Sindaci della provincia di Siracusa nella nota esprime gratitudine per il lavoro di coordinamento svolto dal Prefetto, per l’attività svolta dalle Istituzioni sanitarie e di Protezione civile regionale, provinciale e locali, e per l’attività svolta da tutte le Forze dell’Ordine.

“In particolare – si legge ancora – un sentito e accorato ringraziamento va a tutti gli uomini e le donne, medici, infermieri, sanitari, volontari, funzionari, operatori che, a vario titolo, ogni giorno fronteggiano in prima linea il diffondersi del Covid-19.

La Comunità dei Sindaci è fermamente convinta che il valore della coesione istituzionale sia l’unico bene che ci resta per offrire ai cittadini una via d’uscita dall’emergenza sanitaria, prima, e da quella economica, poi. Una sfida così grande richiede a ciascuno di dare il meglio, di uniformare le singole azioni a principi di cooperazione e di solidarietà evitando polemiche e inutili contrapposizioni.

Con tali sentimenti – concludono – si rinnova l’impegno a favore delle comunità locali che, oggi più che mai, tutti i Sindaci della provincia, sono orgogliosi di rappresentare.”