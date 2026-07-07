Simona Marletta nuovo Dg dell’Augusta Fc

L’Augusta Football Club annuncia la nomina di Simona Marletta quale nuovo Direttore Generale della società che è tornata in Eccellenza dopo 26 anni. Gaetano Vinci è invece il Direttore operativo del club, Vincenzo Giliberto il Direttore sportivo della società.

Professionista di comprovata esperienza nel panorama calcistico siciliano, Simona Marletta ha maturato importanti esperienze in piazze di grande tradizione e la sua nomina rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di una società moderna, strutturata e orientata alla crescita, capace di affrontare con ambizione e professionalità le sfide del massimo campionato dilettantistico regionale.

“Simona Marletta rappresenta esattamente il profilo che stavamo cercando per farci trovare pronti ed essere all’altezza della categoria – ha dichiarato il presidente Simone Lo Nigro – Una professionista che porta in dote esperienza maturata in piazze importanti come Siracusa, Catania e Acireale, oltre a competenze e capacità manageriali che saranno fondamentali per il percorso di crescita che abbiamo intrapreso. Siamo felici che abbia scelto di condividere il nostro progetto e siamo certi che il suo contributo sarà determinante per il futuro dell’Augusta Football Club”.

Grande soddisfazione anche nelle parole del nuovo Direttore Generale: “Ringrazio il Presidente e la proprietà per la fiducia. Essere qui è motivo di grande orgoglio” – ha dichiarato Simona Marletta – “L’obiettivo è costruire fondamenta solide. Lavoreremo per un calcio sostenibile e basato sulla programmazione. Chi mi conosce sa quanto io sia legata a questo territorio in particolare, il mio impegno sarà totale, come è nella mia consuetudine, per lo sviluppo di un progetto che stiamo condividendo con il presidente Lo Nigro. Ringrazio Gaetano Vinci, interlocutore determinante e professionista di altri tempi, per avermi introdotto in questa nuova avventura. Buon lavoro a tutti e Forza Augusta FC”.