“Simaethum”: si inaugura mostra di Santonocito alla galleria di Augusta foto freelance

Sarà inaugurata domani, venerdì 20 giugno, alle 18,30 nella sede della galleria Fiaf di “Augusta foto freelance” del ronco Rossi 12 “Simaethum”, la mostra di fotografie di Domenico Santonocito, catanese che preferisce la fotografia naturalistica e quella musicale essendo appassionato di jazz oltre che ricercatore in Fisica nucleare.

La mostra, come fa sapere l’Apf, è costituita da 16 immagini in bianconero estratte dal libro “Simaethum”: un anno lungo il fiume, in cui l’autore investiga l’ambiente fluviale simetino descrivendone fragilità e bellezze naturali. Il Simeto, il più importante fiume siciliano per portata e bacino idrografico è alimentato da diversi affluenti di sponda destra, ma la sua sopravvivenza è fortemente legata alle precipitazioni con una ciclicità che, se da un lato fanno del fiume un ecosistema in continua evoluzione, caratte­rizzato da un equilibrio dinamico in cui la periodica azione distruttiva dell’acqua consente di mantenere sano e vivo il mosaico di ambienti che lo caratterizzano, dall’altro rende gli habitat fluviali estremamen­te sensibili agli effetti dei cambiamenti climatici. Ad essi si uniscono gli effetti della pressione antropica che svolgono un ruolo determinante nella modifica del paesaggio e nella percezione che se ne ricava.

L’indagine sul territorio, narrata nell’arco temporale di un anno, consente di evidenziare non solo i mutamenti dell’ambiente fluviale nella valle, da una primavera alla successiva, ma anche di riflettere su quanto sia determinante la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi racchiusi nelle singole realtà fluviali che, a seguito di atteggiamenti non sempre oculati, si rischia di perdere irreversibilmente.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 29 giugno dalle 18,30 alle 20, 30.