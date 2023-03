Sicurezza urbana e telecamere di sorveglianza anche ad Augusta con fondi del ministero

C’è anche Augusta tra i dieci comuni che si candidano ad ottenere i fondi del ministero dell’Interno per la video sorveglianza. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha approvato i progetti per l’installazione di impianti di videosorveglianza presentati oltre che dal Comune megarese anche da Avola, Cassaro, Ferla, Lentini, Pachino, Priolo Gargallo, Rosolini, Solarino e Sortino, sui quali la Zona telecomunicazioni etnea aveva già espresso il parere tecnico favorevole.

Si tratta dell’ultimo stanziamento che il ministero dell’Interno destina annualmente agli Enti locali, per interventi di realizzazione o potenziamento di tali sistemi tecnologici a supporto dell’azione di prevenzione e repressione dei reati.

Le risorse stanziate per il 2022 sono complessivamente pari a 36 milioni di euro e saranno assegnate sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto degli indici di delittuosità rilevanti in ciascun territorio comunale.

A conclusione dell’istruttoria, il prefetto Giusi Scaduto ha ringraziato i sindaci per la partecipazione al bando, a conferma dell’attenzione sul tema della sicurezza urbana e dell’importanza strategica degli interventi in parola per una sempre più efficace tutela della collettività.