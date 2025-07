Sicurezza estiva: i Carabinieri riattivano i presìdi stagionali ad Agnone Bagni, Marzamemi e Lido di Noto

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Siracusa, con l’inizio dell’estate, ha riattivato i presidi stagionali di Agnone Bagni, Marzamemi e Lido di Noto per garantire un rafforzamento del controllo del territorio da parte dei Carabinieri nelle aree a maggiore afflusso turistico, con l’obiettivo di garantire una presenza costante e rassicurante.

Grazie a questa iniziativa, residenti e villeggianti potranno contare su un ulteriore contatto diretto e immediato con l’Arma.

Il posto fisso di Agnone Bagni, ubicato in via Lungomare n. 29, in prossimità del litorale, sarà operativo tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto, con orario di apertura dalle 10 alle 13 e dalle 13:30 alle 18:30.

Il posto fisso di Marzamemi, ubicato in via Nuova snc, sarà operativo tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto, con orario di apertura dalle 16 alle 22.

Il posto ricezione denunce di Lido di Noto, situato al centro “Pio La Torre”, sarà operativo tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto, con orario di apertura dalle 17 alle 20