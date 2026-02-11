Sicurezza ad Augusta. Stop ai furti nelle case, plauso del sindaco Di Mare alla Polizia di Stato

“Desidero esprimere, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera città di Augusta, un sentito ringraziamento alla Polizia di Stato e agli agenti del Commissariato di Augusta, diretti dal vicequestore aggiunto Antonio Migliorisi, per la brillante operazione che ha portato all’esecuzione delle misure cautelari nei confronti dei presunti responsabili di una serie di furti in abitazione avvenuti sul nostro territorio. L’attività investigativa condotta con professionalità e determinazione rappresenta un segnale forte: la risposta dello Stato è concreta e non lascia spazio all’impunità”. Queste le parole del sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, a seguito degli arresti, nei confronti di altrettanti soggetti, tutti di Augusta, accusati, a vario titolo, dei reati di furto e tentato furto in abitazione e di ricettazione, commessi nel 2024.

“I furti in casa generano un senso di vulnerabilità che colpisce la vita quotidiana delle famiglie e la serenità di un’intera comunità, per questo l’esito dell’operazione assume un valore che va oltre il piano giudiziario ed è un passo importante per rafforzare la percezione di sicurezza e per restituire fiducia ai cittadini – conclude Di Mare – Ricordo però che la sicurezza si costruisce anche con l’attenzione e la responsabilità di tutti. A tutte le donne e gli uomini in divisa che ogni giorno lavorano per proteggere Augusta va il nostro grazie”.