Si rimane a casa ancora fino al 13 aprile. Conte proroga le misure restrittive

Si dovra’ rimanere a casa ancora fino al prossimo 13 aprile. Il premier Giuseppe Conte questa sera durante una conferenza stampa ha confermato quanto gia’ preannunciato oggi dal ministro Roberto Speranza e ha appena firmato il nuovo Dpcm che proroga le attuali misure fino al lunedi’ di Pasquetta.

“Non possiamo allentare le misure restrittive né alleviare disagi e sacrifici – ha detto – sono sempre in stretto contatto con il comitato tecnico scientifico, che ci confermano i primi risultati positivi ma se smettessimo e allentassimo adesso, tutti gli sforzi sarebbero vani e pagheremmo un prezzo altissimo, perché saremmo costretti a ripartire di nuovo”. Il presidente del Consiglio dei ministri si è poi rivolto a chi non rispetta le regole, una “sparuta minoranza” chiedendo rispetto per lavoratori e medici che ogni giorno rischiano la propria vita per la sicurezza degli altri.

“Spiace che queste restrizioni capitino a Pasqua – ha sottolineato – ma in questi giorni valuteremo le prospettive future e, quando gli esperti ce lo permetteranno, cominceremo ad allentare. Non possiamo dire che apriamo il 14 aprile, dipenderà anche dalla curva epidemiologica per entrare nella fase 2 della convivenza col virus e poi la fase 3, quella del ripristino della normalità, della costruzione e del rilancio della nostra vita sociale ed economica. “