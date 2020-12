Si intensificano i controlli dei Carabinieri di Augusta: 16 violazioni al Codice della Strada

Si avvicinano le feste, si intensifica il traffico per le strade, che quest’anno, per la nota situazione sanitaria legata alla pandemia da covid, dev’essere attentamente monitorato. I Carabinieri della Compagnia di Augusta, come del resto i colleghi di tutta la provincia, hanno rinforzato la loro presenza sulle strade e stanno quotidianamente svolgendo attenti controlli per garantire la sicurezza della circolazione ed il rispetto delle norme anti-pandemia emanate da Governo e Regione.

All’inizio della settimana in corso i Carabinieri si sono in particolare concentrati sul centro cittadino e sui paesi limitrofi, controllando ben 297 persone e un totale di 188 veicoli. Anche questa volta il servizio ha evidenziato la limitata sensibilità di molti al rispetto di basilari regole della circolazione stradale; a parte le piccole infrazioni, va evidenziato infatti che sono state elevate diverse sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi e in particolare 4 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 2 per guida con telefono cellulare; 3 per mancanza di copertura assicurativa; 2 per guida di motociclo senza l’utilizzo del casco protettivo; 5 per guida di veicolo senza aver conseguito la prescritta revisione periodica.

Si tratta di violazioni che il codice della strada persegue non solo per tutelare l’incolumità del conducente, che per esempio guidando mentre parla al cellulare potrebbe perdere il controllo del mezzo, ma soprattutto per garantire che gli effetti di tali imprudenti condotte possano riverberarsi su incolpevoli cittadini coinvolti loro malgrado negli incidenti. In questo senso, la mancata copertura assicurativa è probabilmente la mancanza più insidiosa, perché comporta che la vittima non possa nemmeno ricevere un ristoro economico per il danno subito.

I controlli hanno condotto anche alla denuncia in stato di libertà di un soggetto sorpreso alla guida della propria auto mentre era sotto effetto dell’alcool. L’esame dell’alcooltest ha infatti evidenziato nel suo sangue un alto tasso alcolemico, superiore addirittura di più del doppio di quanto tollerato dalla legge, lo 0,5 g/litro: il tasso riscontrato era infatti del 1,10 g/litro.

Le violazioni contestate raggiungono un importo di circa € 3.500,00 e sono stati ritirati 6 documenti di circolazione, con contestuale sottrazione di complessivi 35 punti dalle patenti di guida.