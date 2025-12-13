Si inaugura la nuova sezione Lega Navale Italiana di Brucoli-Augusta

La Sezione Lega Navale Italiana di Brucoli-Augusta si è dotata di una nuova e più adeguata sede sociale. La nuova sede si trova in via Libertà 114 in Brucoli e ospiterà anche il nostro Centro di Istruzione Nautica. La nuova sede sociale è frutto di tanto entusiasmo e impegno profuso in questi anni dai soci e dal Consiglio Direttivo.

La cerimonia di inaugurazione della nuova sede sociale avrà luogo domani 14 dicembre: alle 19 accoglienza degli ospiti con taglio del nastro e benedizione dei locali. A seguire il saluto alle autorità intervenute, la relazione sulle attività 2025 a cura del Presidente di sezione e la proiezione di immagini relative alle attività svolte. Quindi un piccolo rinfresco e brindisi augurale.