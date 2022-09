Si erano innamorati ad Augusta negli anni ‘60, si sono sposati dopo 55 anni a Reggio Emilia

Galeotto fu il loro incontro ad Augusta, negli anni ’60, quando si innamorarono per poi doversi separare. Si sono rincontrati 55 anni dopo, a Reggio Emilia, dove si sono spostati domenica scorsa. Protagonisti della storia d’amore senza tempo e senza età, sono Virginio Bernieri e Anna Maria Oriboni.

Nel 1965 Virginio era un giovane ufficiale della Marina militare e venne inviato in servizio alla base di Augusta dove conobbe Anna Maria, originaria di Messina, come racconta “La Gazzetta di Reggio”. Scoppia l’amore tra i due giovani che si fidanzano, ma dopo poco più di un anno Virginio viene trasferito in Australia e il loro rapporto sentimentale si interrompe.

Ognuno dei due in questi anni ha fatto la sua vita, entrambi di sono sposati ed hanno avuto dei figli, Virginio è rimasto vedovo ed è tornato nel frattempo in Italia, mentre Anna Maria ha divorziato. Dopo 55 anni la vita li ha fatti incontrare di nuovo, ma questa volta a Reggio Emilia dove si sono sposati domenica nella Sala del Tricolore. “Evidentemente l’amore non ha scadenza”, ha detto Matteo Iori, presidente del Consiglio Comunale di Reggio che li ha uniti nel rito civile e che ha raccontato la storia su Facebook.