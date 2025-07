Si conclude l’anno sociale del Club Inner Wheel di Augusta

Si conclude l’anno sociale 2024/25 del Club Inner Wheel di Augusta presieduto da Alessandra Teresa Traversa. È stato un anno ricco di attività che hanno spaziato in vari settori puntando essenzialmente sul nostro territorio dove c’è bisogno. È stato fatto diffondendo la storia e la cultura alla cittadinanza di Augusta con due eventi dedicati al decennio 1965-1975 e ai Beatles, in collaborazione con la Marina Militare e con il gruppo musicale Time Machine Project, pensando che la musica veicoli pace e speranza. In continuità con quanto svolto negli anni precedenti, sono proseguiti i progetti di intervento nei confronti dei ragazzi disabili.

Il sostegno del Club Inner Wheel all’associazione “Augusta Project”(ex 20 Novembre) è stato rivolto a fornire loro gli strumenti per l’ampliamento della loro formazione e delle loro attitudini. Nel mese di gennaio è stato donato loro un robot da cucina e organizzato un laboratorio per cucinare insieme alle socie e agli operatori biscotti di vari gusti. In primavera il club ha supportato i ragazzi nei loro laboratori di orticoltura fornendo attrezzi da giardinaggio per curare le aiuole presenti nell’ingresso del IV I.C. “Domenico Costa” di Augusta.

Il pensiero è stato rivolto alle donne, alle ragazze e ai ragazzi. Le socie Inner Wheel sono intervenute per fornire carta per dispense di studio e album da disegno per le studentesse del liceo artistico serale e per dotare i bambini accolti dal centro OREB di materassi e reti perché riposino bene durante il periodo dell’affidamento nel centro. È stato proseguito il partneriato con il centro antiviolenza Nesea, che opera per la difesa delle donne maltrattate, organizzando il III torneo di pallavolo inclusivo indirizzato agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado.

Ancora in collaborazione con il centro Nesea, l’amministrazione cittadina e tutte le associazioni, Inner Wheel ha aderito alla marcia di manifestazione per ricordare la morte di Sara Campanella barbaramente uccisa da un molestatore. Prosegue inoltre il sostegno del club all’Unione Ciechi e Ipovedenti, sezione di Augusta per fornire strumenti di supporto per i loro progetti culturali e ricreativi. L’anno si chiude con un ultimo service che è stato dedicato ad un giovanissimo e talentuoso studente del II I.C. “Orso Mario Corbino” di Augusta cui le socie hanno donato una batteria perché possa dedicarsi a coltivare la sua passione nello studio della musica.

Adesso il Club Inner Wheel di Augusta si accinge al passaggio delle consegne alla nuova presidente, Gaetana Sicuso Rizzotti e al nuovo direttivo che proseguirà un lavoro proficuo di servizio alla comunità.