Si chiude oggi il programma di Natale ad Augusta. Con tanta musica e… aspettando la Befana a Brucoli

Si chiude oggi il programma di Natale 2025 ad Augusta. Il programma prevede alle 9,30 in centro storico l’esibizione itinerante della “Christmas Carols Band” a cura della Music Show Academy APS, diretta dal M° Carmelo Vinci, alle 10 in piazza Duomo “La Befana solidale” – III edizione con la distribuzione di doni e dolciumi. Iniziativa promossa dall’Associazione Genitori e Figli “Unitevi a Noi”.
Alle 16, in piazza Belvedere a Brucoli “Aspettando la Befana”: laboratorio Disegno e Carta con Carlo Gilè, Clap Clap con France, Bubbles Dreems con France l’equilibrista squilibrato,
Maga Saraghina con Maurizio Battista, Roberta Gionfriddo ed Evelina Barone, Sbada clown (Grande Spettacolo di Circo), Cantastorie con Giancarlo Latina, Babbo Natale di Giuseppe Orto e Le Befane.
Alle 19.30 in chiesa Madre “Viaggio in musica tra folk, classica e jazz”. Concerto di chiusura degli eventi natalizi con “Omaggio alla grande musica”. Voci: Mariella Arghiracopulos (Soprano), Marco Zarbano (baritono), Salvo Tempio (sax), Corale Polifonica Euterpe. Band Sugnu Siculo e il Duo Delilah.
