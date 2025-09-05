Shortini Film Festival: Augusta nel week end si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto

Torna ad animare piazza D’Astorga il Shortini Film Festival, rassegna dedicata al cinema indipendente e ai cortometraggi, che quest’anno festeggia la sua decima edizione. Da oggi al 7 settembre Augusta si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dove il cinema dialogherà con musica, letteratura, laboratori per bambini, mostre e incontri con autori e registi. Un compleanno importante che segna anche una rinascita per il festival, ripartito con nuove energie e il sostegno dell’amministrazione comunale, della Regione Siciliana e degli sponsor privati.

Il festival si apre oggi 5 settembre alle 19 con l’“Apericinema”, durante il quale il professore Franco La Magna, tra i massimi studiosi del cinema muto siciliano, presenterà il suo volume Storia del Cinema Muto in Sicilia (1895-1931). A seguire (ore 20) un momento letterario con la conduttrice Serena Tringali e l’autore Alessandro Ambrosio, che proporrà un estratto del suo Hotel Prima. Alle 20.30 l’apertura ufficiale dello Shortini e subito dopo, alle 20.45, la prima sessione del concorso Festival dei Festival con i corti in gara. Gran finale alle 22 con la proiezione di due pellicole mute siciliane musicate dal vivo dai LeadToGo: Un amore selvaggio (1912) e Cavalleria Rusticana (1915).

Sabato 6 settembre sarà una giornata dedicata alla creatività dei più piccoli e agli incontri tra professionisti. Si parte alle 18 con il laboratorio per bambini I giardini di Matisse, mentre alle 19 l’“Apericinema” ospiterà un dibattito tra i direttori artistici dei principali festival italiani di cortometraggi. Alle 20 spazio al workshop Noi siamo lo schermo, condotto dallo psichiatra Michele Cannavò, sui legami tra cinema ed emozioni. La serata proseguirà con proiezioni speciali e nuovi corti in concorso, fino al live show dei Kokomò e al VJ set di Germano Centorbi che trasformeranno Piazza D’Astorga in un palcoscenico musicale.

Domenica 7 settembre gran chiusura: alle 18 il laboratorio per bambini La mia ombra supereroica, diretto da Alessia Giarratano e Jessica Spinelli, mentre alle 19 l’“Apericinema” vedrà protagonista Marino Guarnieri, regista e illustratore, che presenterà il libro Chiedi al maestro. La serata culminerà alle 20.30 con la premiazione dei corti vincitori, seguita dalla loro proiezione, e alle 21.30 con due opere firmate Guarnieri: Due Battiti (18’) e il pluripremiato Gatta Cenerentola (86’).

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, a conferma della vocazione inclusiva di una rassegna che in dieci anni si è affermata come punto di riferimento per la cultura cinematografica in Sicilia e come spazio di contaminazione artistica e sociale.