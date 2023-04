Settimana di scambio Intercultura: cinque studenti stranieri alla scoperta di Augusta

Si è conclusa da qualche giorno la settimana di scambio organizzata dai volontari del Centro locale di Intercultura Augusta dopo che la città megarese è stata scelta come meta ideale da cinque studenti stranieri per conoscere una parte diversa dell’Italia rispetto a quella dove stanno trascorrendo il loro anno di studio.

Laksiya dalla Thailandia, Ayaz dalla Turchia, Veronika dalla Russia, Stephania dal Canada e Ria dal Giappone sono stati infatti ospitati da famiglie augustane, che hanno deciso di aprire la loro casa al mondo, a fare loro da guida i volontari dell’associazione e le due ragazze straniere ospitate ad Augusta, Natalia dagli Usa e Julieta dal Cile.

Le attività sono iniziate al Ruiz con un laboratorio di interculturalità a cura della classe 3QL del liceo quadriennale delle Scienze applicate e sono proseguite tra i vicoli della città alla scoperta della storia di Augusta. Sempre lunedì pomeriggio la delegazione di Intercultura è stata ricevuta al palazzo di città dal sindaco Giuseppe Di Mare e da Biagio Tribulato, vicepresidente del Consiglio comunale per un saluto istituzionale. Poi al Todaro gli studenti sono stati accolti calorosamente da una rappresentanza di alunni delle seconde medie con attività di condivisione di culture ed esperienze, al Costa la 5B della primaria ha collaborato attivamente nel viaggio alla scoperta dell’interculturalità.

In tutti questi incontri a scuola i cinque ragazzi ospiti hanno raccontato le loro abitudini, le usanze, il cibo, i modi di vivere diversi da quelli italiani, mentre gli studenti augustani hanno mostrato le bellezze della cultura meridionale, scoprendo che le differenze non sono esclusive ma sempre complementari. Il programma della settimana di scambio, inoltre, è stato arricchito dalle escursioni a Taormina, Catania e Vendicari, che sono state ammirate con entusiasmo dai protagonisti dello scambio

“Dopo una pausa forzata di tre anni – ha dichiarato Brigida Stano, presidente del centro locale Intercultura Augusta – siamo veramente felici di aver potuto organizzare nuovamente questa settimana di scambio, un modo non solo per gli studenti, ma per tutta la comunità – famiglie, scuole, istituzioni – per aprire i nostri orizzonti e incontrare rappresentanti di culture diverse che già hanno iniziato a conoscere e apprezzare l’Italia. Ci auguriamo inoltre che la ricerca delle famiglie che ospiteranno i nuovi studenti stranieri per l’anno scolastico 2023/2024 possa essere fruttuosa anche a seguito di questa breve esperienza nella nostra cittadina.”

Il tema della settimana di scambio “Youth for global impact” ha guidati ragazzi e ragazze in un viaggio alla scoperta degli obiettivi dell’Agenda 2030 ma anche dell’identità siciliana e in particolare augustana e questo grazie ai dirigenti scolastici dei istituti coinvolti, Maria Concetta Castorina (Arangio Ruiz), Rita Spada (Todaro) e Valentina Lombardo (Costa), al sindaco, al vicepresidente del Consiglio comunale e alla generosità delle famiglie ospitanti.