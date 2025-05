Settimana del Mal di Testa: l’ASP di Siracusa in prima linea con l’Ambulatorio Cefalea dell’ospedale Muscatello

“Le ore di sonno influiscono sul mal di testa?”, “L’emicrania colpisce maggiormente le donne?”, “Che rapporto esiste tra cefalea e alimentazione?” e soprattutto: “Si può guarire dall’emicrania?”. A queste domande, frequenti e spesso sottovalutate, rispondono in brevi video informativi la dottoressa Valeria Drago, responsabile dell’UOSD Neurologia dell’ospedale Muscatello di Augusta, e il dottor Rosario Vecchio, neurologo e responsabile dell’Ambulatorio Cefalee della stessa struttura.

I contributi video, pubblicati sui social in occasione della Settimana nazionale del mal di testa, offrono un linguaggio chiaro e diretto per sensibilizzare l’opinione pubblica su una patologia diffusa e invalidante. L’iniziativa rientra nell’adesione dell’ASP di Siracusa alla campagna nazionale promossa dall’ANIRCEF (Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee), in programma dal 12 al 18 maggio 2025.

Oggi martedì 13 maggio, quando, dalle 8:30 alle 14:30, l’Ambulatorio Cefalea dell’ospedale Muscatello di Augusta apre le porte ai cittadini per un open day dedicato all’informazione e alla prevenzione.

Durante l’incontro, il personale medico coordinato dal dott. Vecchio e dalla dott.ssa Drago sarà a disposizione degli utenti per fornire chiarimenti di carattere generale sull’emicrania, sulle possibili cure e per distribuire materiale informativo. Un’occasione preziosa per affrontare il tema della cefalea, spesso trascurato ma con impatti significativi sulla qualità della vita.

L’iniziativa intende promuovere una maggiore consapevolezza tra la popolazione e incoraggiare chi soffre di emicrania a rivolgersi agli specialisti per un corretto inquadramento diagnostico e terapeutico.