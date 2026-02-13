Sette anziani morti nelle Rsa di Augusta durante l’emergenza Covid: imputati due amministratori

Doveva essere la giornata di avvio del dibattimento, con le prime testimonianze e l’ingresso nel cuore dell’inchiesta sulla diffusione del Covid nelle residenze per anziani. Invece, il processo relativo ai decessi avvenuti durante l’emergenza pandemica in due Rsa di Augusta slitta: l’udienza prevista per oggi è stata rinviata all’8 maggio, in attesa della riassegnazione del giudice.

La vicenda giudiziaria affonda le radici nell’esposto presentato nel gennaio 2020 dalla moglie di un ospite della struttura di Augusta, deceduto a seguito di complicazioni respiratorie riconducibili alla polmonite da Covid-19. Da quell’atto è partita un’attività investigativa che, nel tempo, ha portato a contestare responsabilità precise a carico dei due amministratori delle residenze coinvolte. L’ipotesi di reato è pesante: omicidio colposo plurimo con previsione dell’evento.

Secondo l’impianto accusatorio sostenuto dai pubblici ministeri Andrea Palmieri e Davide Viscardi, uno snodo centrale riguarderebbe l’impiego di un’infermiera chiamata a coprire un turno in una delle due Rsa dove era già stata accertata la positività al Covid di una paziente. La presenza dell’operatrice, sempre secondo quanto contestato, non sarebbe stata gestita con le comunicazioni e le cautele previste: si parla di una mancata segnalazione alle autorità competenti e dell’assenza di protocolli adeguati di isolamento e prevenzione.

Nel giro di pochi giorni – cinque, secondo la ricostruzione – il contagio avrebbe raggiunto diversi ospiti ultraottantenni, con conseguenze drammatiche: sette anziani deceduti e un infermiere finito in ospedale a causa dell’infezione.

Per la Procura, non si tratterebbe solo di condotte imprudenti o superficiali: al centro della contestazione c’è anche la prevedibilità dell’esito, considerando le linee guida e i protocolli già in vigore in quel periodo nelle strutture sociosanitarie. Gli investigatori hanno ricostruito i movimenti del personale tra le strutture e l’eventuale catena di omissioni nella fase di contenimento.