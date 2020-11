Seminario online di Intercultura, due volontari di Augusta si raccontano insieme all’astronauta Parmitano

Ci sarà anche l’astronauta catanese Luca Parmitano insieme ai due giovani volontari augustani di Intercultura al seminario interattivo che si svolgerà oggi pomeriggio, alle 15, online sul sito dell’associazione che da anni ormai si occupa di scambi culturali con diversi paesi. Si tratta di Benedetta Nobile e Matteo Di Mare, la prima è un‘ex borsista per un anno in Messico nel 2012/13, che ha acquisito competenze interculturali con l’esperienza all’estero che le hanno permesso di laurearsi in Scienze Politiche a Bruxelles e in Economie emergenti e Sviluppo internazionale a Londra, e adesso lavora nella sede Onu di Ginevra. Di Mare, invece, ha vinto una borsa di studio lo scorso anno anche lui per il Messico ed ora frequenta l’ultimo anno del Liceo delle Scienze applicate all’ istituto “Arangio Ruiz”.

Insieme ai due studenti che testimonieranno cosa vuol dire aprirsi al mondo e impegnarsi per essere cittadini responsabili ci saranno anche alcuni studenti siciliani che da poco hanno concluso un’esperienza di studio all’estero in Irlanda, Tunisia e Repubblica Ceca ed altri volontari siciliani e da Colonia sarà collegato, come ospite d’eccezione, l’astronauta Luca Parmitano, che a 17 anni partì da Catania con Intercultura per vivere un anno a Mission Viejo, in California. E proprio lì capì quello che avrebbe voluto fare da grande. Già in passato ha avuto modo di dichiarare: “Come per tutti i bambini della mia generazione, accarezzavo sin da piccolo il sogno di diventare astronauta. Poi, si sa, dai sogni ci si allontana, per pensare a cose più concrete. E invece, a 17 anni, trovarmi a contatto con il mondo dell’aeronautica in occasione del mio anno di studio con Intercultura, è stato lo spunto decisivo per la mia carriera di astronauta”.

Con questo seminario online, a cui per partecipare bisogna registrarsi dal sito di Intercultura, studenti e genitori interessati ai programmi all’estero con Intercultura potranno avere maggiori informazioni su come iscriversi ed eventualmente chiedere una delle tante borse di studio previste per gli studenti siciliani nel bando di concorso per studiare all’estero nell’anno scolastico 2021-22, la cui scadenza è per il 10 novembre.

Inoltre i volontari del Centro locale di Augusta sono sempre disponibili per eventuali chiarimenti e raggiungibili attraverso i canali social o scrivendo una mail a interculturaaugusta@gmail.com