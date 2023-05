Secondo meeting nazionale di società per allievi e cadetti, successo per la Canottieri club nuoto Augusta

Successo lo scorso fine settimana alla diga Poma, a Partinico per il II Meeting nazionale per le società del sud per allievi e cadetti per la Canottieri club nuoto Augusta, che ha partecipato con i suoi giovani allievi. Nel Singolo 7.20 Allievi B 2 Maschile Flavio Spinali ha trionfato nel suoi due percorsi, trovandosi con il vincitore delle due gare del 1° Meeting giovanile di Sabaudia, ha regatato alla grande imponendo la sua superiorità tecnica ed agonistica e risolvendo a suo favore le sue due gare, in cui ha fatto registrare domenica un tempo di 4.09 sui 1000 metri, un’ottima risposta cronometrica per un allievo della sua categoria. Nella stessa categoria B 2 Maschile Valentino Spinali ha conquistato due medaglie di bronzo, dando esempio di coraggio, determinazione e autostima credendo in se stesso soprattutto domenica. Inserito nella gara dei migliori, ha superato se stesso lottando fino agli ultimi metri e conquistando la medaglia di bronzo.

Nelle categoria femminile l’allieva B 1 Gabriella Tumminello, pur vogando bene nelle sue due gare, ha dovuto cedere alla più brava e veloce avversaria contro cui ha lottato per tutta la lunghezza del suo percorso di 1000 metri, distanziando il resto delle avversarie e accontentarsi di due medaglie di argento. L’ allieva C Femminile Sofia Ternullo nel Singolo, insieme alle sue avversarie, ha dato luogo ad un emozionante e bellissimo spettacolo, che ha visto a circa 150 metri dall’arrivo quattro barche praticamente allineate: un piccolo cedimento finale tuttavia le ha fatto tagliare il traguardo quarta. Così anche domenica, nel 7.20 l’atleta augustana si è di nuovo trovata di fronte le stesse avversarie, che al Meeting sud di Sabaudia sono state sia vincitrice o medagliati, e si è dovuta accontentare di un altro quarto posto.

Una nota di merito arriva dalla società per Flavio Spinali “che con queste due ottime vittorie e il modo in cui sono maturate, fanno rivivere alla memoria il glorioso passato ed il percorso sportivo dei nostri talenti che lo hanno preceduto e lo pongono di diritto nella scia di questi fuoriclasse del remo. La risposta a tutti questi paragoni lì darà Flavio se continuerà a questi livelli fra circa tre anni, sempre che la Canottieri Club Nuoto esisterà ancora” – si legge in una nota.