Sebastiano Marino è il nuovo dirigente responsabile della Chirurgia generale dell’ospedale di Augusta

Sebastiano Marino è il nuovo dirigente responsabile della UOSD di Chirurgia generale dell’ospedale Muscatello di Augusta. L’incarico gli è stato conferito a completamento delle procedure di valutazione curriculare e professionale presentate dai candidati a seguito dell’avviso interno pubblicato dall’Asp di Siracusa con scadenza lo scorso 26 giugno, riportando il migliore giudizio di valutazione.

Nella sede della Direzione generale è avvenuta la firma del contratto alla presenza del direttore generale Alessandro Caltagirone. Nel corso dell’incontro si è discusso delle prospettive di sviluppo del reparto, con particolare attenzione al potenziamento dell’attività chirurgica e alla valorizzazione delle competenze professionali presenti nel presidio.

Sebastiano Marino ha evidenziato la volontà di rafforzare l’ambito della chirurgia oncologica, sottolineando l’importanza della definizione e dell’attuazione di percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA) dedicati e della piena operatività dei Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM), strumenti fondamentali per garantire la presa in carico integrata e la continuità assistenziale dei pazienti.

Il direttore generale ha espresso soddisfazione per il nuovo incarico, ribadendo l’impegno dell’Azienda a sostenere lo sviluppo della chirurgia nel territorio: “L’ospedale di Augusta rappresenta un presidio strategico per la nostra provincia – sottolinea il direttore generale Caltagirone –. Con la nomina del dottore Marino intendiamo consolidare e qualificare ulteriormente l’offerta chirurgica, in particolare nell’ambito oncologico, promuovendo un approccio multidisciplinare e centrato sui bisogni del paziente”.

Il conferimento dell’incarico si inserisce nel più ampio programma di rafforzamento delle strutture chirurgiche dell’Asp di Siracusa, volto a migliorare l’efficienza organizzativa e la qualità delle cure offerte ai cittadini.