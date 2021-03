Scuole chiuse ad Augusta: il presidente Musumeci emana ordinanza, ma gli istituti sono già chiusi dal 19 marzo

C’è anche il Comune di Augusta tra i 22 comuni siciliani destinatari del provvedimento di chiusura delle scuole disposto dal presidente della Regione, Nello Musumeci in applicazione dell’articolo 43 del Dpcm 2 marzo 2021, e a seguito della relazione settimanale del dipartimento regionale Asoe. L’ordinanza che in provincia riguarda anche il Comune di Melilli, scatta dal 29 marzo fino al 31 marzo compreso, e tiene conto della sospensione delle attività didattiche per le vacanze di Pasqua nei termini stabiliti dal calendario scolastico regionale, ma arriva ad Augusta con le scuole, già chiuse dal sindaco Peppe Di Mare con sua ordinanza del 17 marzo scorso, in vigore dal 19 marzo e fino all’1 aprile.

Nulla, invece, risulta al momento deciso per una possibile “zona rossa” ad Augusta, istituito da Musumeci oggi con lo stesso provvedimento ad Acate, in provincia di Ragusa. Se pure con il nuovo Dpcm parrebbero esserci già i numeri per poterla istituire anche qui, si attendono ancora altri giorni per verificare gli effetti sul contagio delle misure di contenimento alla pandemia attuati già, appunto, con la chiusura delle scuole e con il divieto di stazionamento nelle strade e nelle piazze. “Il trend dell’aumento di oltre 10 casi in più al giorno – ha fatto sapere Di Mare – sembra essersi un po’ abbassato, ci siamo dati almeno una settimana dall’adozione delle misure di contenimento per verificare”.