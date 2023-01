Scontro tra Tir e furgone sulla Ss114 dir “Costa Saracena”: un morto e un ferito

La strada statale 114dir “Della Costa Saracena” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto al km 6, in territorio comunale di Augusta.

Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante e un furgone sono entrati in collisione e, nell’impatto, una persona è rimasta ferita e un’altra ha perso la vita.

La vittima è uomo di 59 anni, originario di Misterbianco, nel Catanese. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di un furgoncino quando, per cause al vaglio dei carabinieri, è finito contro un camion, il cui conducente non è riuscito a evitare l’impatto. Per il 59enne non c’è stato nulla da fare. La procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale.