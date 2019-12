Scontro tra auto e camion sulla Catania-Siracusa: muore il consigliere comunale ad Augusta Irene Sauro

Incidente mortale nella notte sulla Catania – Siracusa, all’altezza di Lentini, intorno alle 3,35 in direzione sud.

Nello scontro tra un mezzo pesante e un’auto ha avuto la peggio la conducente di quest’ultima, una donna di 40 anni nata a Leonforte, in provincia di Enna, ma residente ad Augusta: Irene Sauro. Nel 2015 era stata eletta con una lista civica al Consiglio comunale di Augusta, era stata candidata alle ultime regionali con gli ‘Autonomisti’ e lavorava all’ Università di Catania, avendo ottenuto un dottorato di ricerca.

Nell’incidente tra la vettura e un autotreno, la conducente del Mercedes Clk per cause ancora da accertare entrava in collisione con un veicolo pesante trasportante agrumi.

Sul posto la Polizia Stradale di Siracusa e personale Anas.