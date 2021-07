Scontro frontale all’ingresso di Augusta: auto finisce contro un muro e si ribalta

È di due feriti non gravi l’incidente stradale che si è verificato ieri sera, intorno alle 20, all’ingresso di Augusta, in contrada Cozzo Filonero, nel tratto inziale della statale 193. Ad essere coinvolti una Ford Focus condotta da un augustano di 36 anni con a bordo la figlia minore, che è rimasta illesa, e una Bmw con alla guida un 55enne di Melilli. Quest’ultimo nell’imboccare la curva verso Augusta, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere frontalmente contro l’altra autovettura che proveniva in senso inverso. La Bmw si è poi ribaltata ed ha finito la sua corsa prima contro un muro e poi sul marciapiedi.

I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Muscatello per gli accertamenti del caso e le loro condizioni non sono gravi. Sul posto per effettuare i rilievi sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Augusta.