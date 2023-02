Scommesse online è il calcio a trainare il settore in questo inizio 2023

Le scommesse sportive continuano a crescere sia come fatturato che come fetta di mercato nel mondo dell’intrattenimento. Nello specifico fra le scommesse sportive online continuano ad essere sempre più in testa alle classifiche quelle sul calcio. Gli appassionati di scommesse online sanno infatti di poter trovare per il calcio un’offerta sempre competitiva e innovativa. Ne parliamo in questo approfondimento.

Le scommesse sportive ad inizio 2023 hanno cambiato volto, ecco come

Le scommesse in Italia sono il passatempo preferito dagli appassionati di calcio e di altri sport e a dirlo sono i numeri che ADM ha fornito a fine anno. Il successo dei siti di scommesse sportive è evidente a 360 gradi. I bookmakers infatti non sono più soltanto piattaforme dove piazzare scommesse sportive calcio ma portali dove leggere news, trovare statistiche e vedere partite in live streaming.Difficile dire ad oggi quale sia il miglior sito scommesse sportive ma sicuramente quelli più famosi sono anche quelli che si sono subito adattati al nuovo protocollo e regolamento.

Nello specifico parliamo delle nuove modalità presenti per le scommesse sport che avvicinano sempre di più il mondo del betting italiano a quello internazionale. Fra le novità delle scommesse sportive Italia ci sono infatti l’introduzione dei mercati asiatici, la possibilità di mandare a rimborso i palpable error, i nuovi minimali e massimali di giocato e vincita e l’arrivo del cash out. Le scommesse su pc e app mobile restano così le più evolute mentre quelle nelle sale sembrano ormai rappresentare un mondo, quello analogico, destinato a scomparire.

Scommesse sportive calcio online ecco cosa ci aspetta nei prossimi mesi

Le scommesse sportive online hanno il pregio di essere un prodotto fruibile dagli utenti 24 ore al giorno e 365 giorni l’anno visti i palinsesti di decine e decine di discipline sempre attive. Nello specifico le scommesse online sul calcio nelle piattaforme presenti sul web entreranno nel vivo in queste settimane con l’inizio della seconda metà di stagione. Le scommesse sullo scudetto ad esempio con l’incoronazione del Napoli come campione d’Inverno vedono proprio gli azzurri come super favoriti per la vittoria del campionato di Serie A. I siti di scommesse sportive inoltre attendono il grande ritorno delle coppe europee, Champions League su tutte.

I migliori siti di scommesse sportive hanno già presenti in palinsesto le quote sia degli ottavi di Champions che dei sedicesimi di Europa League che di Conference League. Da febbraio in poi le scommesse sportive sul calcio vedranno infatti Napoli, Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina che porteranno in alto l’onore della bandiera tricolore in un anno che potrebbe essere davvero storico per il nostro calcio. Chissà infatti se dopo essere stati assenti nelle scommesse sportive sui Mondiali con la nazionale a guardare i match sul divano, non siano proprio i club a rilanciare il calcio nostrano nel vecchio continente.

In conclusione possiamo dire senza alcun timore che le scommesse sportive Italia sono fra le grandi passioni dei nostri connazionali e non sentono crisi. Anzi, più il tempo passa e più le scommesse sembrano poter dominare il settore dell’intrattenimento su web legato allo sport.