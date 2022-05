Scelta Rinnovabile, anche ad Augusta ora si può contribuire a realizzare impianti green

Produrre energia attraverso fonti pulite e rinnovabili – il sole, il vento, l’acqua, il calore terrestre – è oggi lo strumento più efficace per contrastare la crisi climatica globale, abbattere l’inquinamento atmosferico e, insieme, costruire l’indipendenza energetica del nostro Paese.

La transizione energetica si basa sui principi dell’efficienza, dell’economia circolare – trasformando ciò che prima consideravamo un rifiuto o un materiale alla fine del proprio ciclo di vita in nuove risorse – e sulla sostenibilità, non solo ambientale ma anche economica e sociale.

Per raggiungere un sistema in grado di generare energia completamente basato sulle fonti green, è necessario prima di tutto realizzare nuovi impianti rinnovabili e ammodernare quelli già esistenti, dismettendo al tempo stesso le centrali alimentate dai combustibili fossili. La rotta è segnata: le politiche energetiche italiane, europee e internazionali hanno impostato scadenze importanti già nel 2030, ma c’è ancora molto da fare e bisogna accelerare gli sforzi.

Come possono contribuire i cittadini e le famiglie in questo percorso di profonda trasformazione? Uno strumento interessante è l’iniziativa promossa da Enel Green Power, lanciata per la prima volta in Italia a settembre 2021. Si chiama Scelta rinnovabile e dà l’opportunità a tutti noi di partecipare in prima persona ad una campagna di crowdfunding, una raccolta fondi online, per contribuire alla realizzazione di un nuovo impianto rinnovabile. Chi decide di aderire all’iniziativa ottiene un rendimento economico annuo fisso pertutta la durata dell’iniziativa, oltre ovviamente a recuperare il capitale iniziale che ha versato.

Ed è proprio quello che Enel Green Power si appresta a fare ad Augusta, nel Siracusano, dove sta costruendo un parco solare fotovoltaico che una volta terminato consentirà di coprire ogni anno il fabbisogno energetico di circa 1.200 famiglie, evitando al contempo di immettere in atmosfera oltre 1.500 tonnellate di CO2, il più importante gas a effetto serra. I pannelli solari utilizzati saranno quelli costruiti nella fabbrica 3Sun di Catania, vera e propria eccellenza italiana.

Un impianto rinnovabile che non solo contribuisce ad abbattere le emissioni inquinanti, ma che diventa uno strumento per renderci protagonisti del percorso che l’Italia sta compiendo per promuovere le fonti green.

Le comunità locali dei territori dove Enel Green Power realizza i propri impianti, hanno una corsia preferenziale per partecipare al progetto Scelta rinnovabile, accedendo peraltro a condizioni economiche più vantaggiose. Nei due progetti targati Scelta Rinnovabile che si sono conclusi nel corso del 2021, a partire da una quota minima di 100 euro i cittadini residenti nei Comuni interessati hanno aderito ad un finanziamento della durata di 3 anni, ottenendo il 5,5% lordo annuo di interesse (il 4,5% lordo annuo è stato invece accordato ai non residenti).

Le prime due iniziative – una in provincia di Pavia, l’altra in provincia di Ferrara – hanno registrato un enorme riscontro da parte del pubblico: i cittadini hanno sposato e promosso il percorso di transizione verso le energie rinnovabili raggiungendo in tempi molto rapidi l’obiettivo di raccolta fondi previsto. Nel corso del 2022 Enel Green Power lancerà altre iniziative legate alla realizzazione dei propri nuovi impianti: è possibile restare aggiornati tramite i canali social e media di Enel Green Power e sul sito web dedicato all’iniziativa, Scelta rinnovabile.