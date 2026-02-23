Scatta la protesta del personale della Casa di reclusione di Augusta: astensione dal servizio mensa

Scatta la protesta del personale della Casa di reclusione di Augusta: domani astensione totale dal servizio mensa. La decisione arriva dopo una lunga serie di segnalazioni inviate alla Direzione della struttura

carceraria alla quale sono state indicate una serie di irregolarità nel servizio. Nella nota inviata dalla FNS Cisl Ragusa Siracusa si chiede un intervento risolutivo con il responsabile dell’azienda gestore.

Il menù non rispetterebbe il capitolato; non sono presenti i due primi previsti, i piatti sono uguali a pranzo e cena nonostante l’obbligo di modificarli. Negli ultimi giorni – si legge nella nota della FNS – si è registrata anche una carenza di generi alimentari, scarsezza e a volte inesistenza di alternativa al secondo piatto. Tra le segnalazioni riportate alla Direzione, anche la bassa qualità della carne con hamburger riproposti per due sere consecutive.

La FNS Cisl, tenuto conto che la vicenda è molto sentita da tutto il personale di Polizia Penitenziaria ha chiesto un incontro urgente alla Direttrice della Casa di reclusione affinché venga istituita una Commissione Mensa ex novo (in quanto organo primario e legittimato al controllo), i cui membri dovranno essere sorteggiati oltre al personale di Polizia Penitenziaria e personale tecnico amministrativo, da dirigenti sindacali (almeno 4 membri sorteggiati tra le sigle rappresentative) e medico incaricato.

“Domani, intanto, tutti i dipendenti si asterranno dal servizio mensa – ha rimarcato Gabriele Vazzano, vice coordinatore territoriale della Federazione, firmatario della richiesta di incontro alla Direzione – La situazione deve essere risolta per ridare dignità ad un servizio indispensabile per un luogo di lavoro. La salubrità dei luoghi e il rispetto del capitolato d’appalto sono principi fondamentali per una mensa che quotidianamente serve decine di persone”.