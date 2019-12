Scambio di auguri per Assoporto Augusta, nel ricordo del compianto Gianni D’Anna

Un brindisi di buon augurio perchè il 2020 possa essere un anno positivo, foriero di sviluppo per Augusta e il suo porto, non dimenticando l’amico e giornalista Gianni D’Anna, che proprio un anno fa veniva a mancare improvvisamente. Così stamattina Assoporto Augusta, l’associazione di operatori portuali megaresi guidata da Marina Noè, di recente riconfermata per altri 3 anni, ha promosso la conviviale di fine anno che si è svolta a Lag di piazza delle Grazie.

I partecipanti, complice anche una bella giornata di sole, hanno trascorso qualche ora insieme all’aperto, in un clima di condivisione e serenità alla presenza, tra gli altri, dei capitani di vascello Pierpaolo Budri e Antonio Catino, rispettivamente direttore dell’Arsenale militare e comandante della Capitaneria di porto di Augusta, del commissario dell’Autorità portuale, il generale della Guardia di finanza Emilio Errigo, del sindaco Cettina Di Pietro, del comandante Agatino Catania, responsabile del settore commerciale dell’ Arsenale militare, dei responsabili della Dogana e della Polizia di frontiera di Augusta. Ad allietare la conviviale anche il suono della cornamusa.

“Voleva essere un momento di incontro e uno scambio di auguri natalizi tra soci, operatori del settore ed istituzioni, il nostro pensiero è rivolto all’amico e giornalista Gianni D’ Anna, con un invito alla stampa a ricordarlo giovedì 19, con ogni possibile azione, ad un anno esatto dalla sua prematura scomparsa. Oggi – ha detto Marina Noè- sicuramente sarebbe stato con noi a brindare e chiacchierare sulle sorti del porto e della nostra città”.