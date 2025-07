A seguito delle verifiche effettuate sui 44 cittadini stranieri, provenienti dall’Egitto e dal Bangladesh, sbarcati nel porto di Augusta ieri 27 luglio, tutti uomini, 11 dei quali minori non accompagnati, 10 cittadini egiziani sono stati accompagnati in un CPR dell’isola in attesa di essere rimpatriati poiché non in regola con le norme che regolano il soggiorno in Italia.